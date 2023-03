أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا سعياً إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات لـ”سكاي نيوز” العربية، إنهم عملوا كثيرا من أجل استقرار ليبيا، مشيراً الى الحاجة إلى عمل أوروبي جماعي لمعالجة الهجرة غير النظامية.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه لا يمكن لأوروبا ألا تفكر بإيطاليا وبآثار الهجرة على سواحلها.

هذا وقد ارتفعت حالات الوفاة المؤكدة إلى 64 شخصاً بعد إعلان السلطات انتشال جثة جديدة صباح اليوم، فيما لم يعرف بعد العدد الحقيقي للمفقودين لتضارب روايات الناجين.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي قد أعلن خلال إحاطة الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي أن الشركاء الإقليميين والدوليين الذين التقاهم مؤخرا “أجمعوا إلى حد كبير على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023”.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية+ قناة ليبيا الأحرار

The post روما تدعو إلى محادثات مع جميع الأطراف الليبية لأجل الاستقرار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار