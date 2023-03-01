حكومة الوحدة تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة الليبية وفق أسس دستورية

أكد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات العامة وفق أسس دستورية صحيحة.

وأشار خلال لقائه في العاصمة برلين أمس الثلاثاء وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني نيلز آنن، إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية خلال الفترة الماضية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية عمر كتي، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي محمد أبوحلقة، ومسؤول ملف اللامركزية بالوكالة الألمانية للتعاون.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استعرض التومي إجراءات حكومة الوحدة في مجال تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص مبالغ مالية للتنمية المحلية في الأعوام 2021 و2022 و2023.

وقال إن الحكومة تنتقل من مرحلة تمكين البلديات من اختصاصاتها إلى تفعيلها بما يضمن تأديتها بدرجة عالية من المهنية والحرفية ويكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحقيق تنمية محلية.

وناقش اللقاء ملف دعم وتطوير المرأة، واستعراض ما أنجزته الحكومة في هذا المجال من إنشاء مراكز دعم وتطوير المرأة في مجموعة من البلديات، كما يجرى العمل على استحداث مجموعة أخرى من المراكز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون.

Trending الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

والتقى التومي أيضاً مسؤول العلاقات الدولية بمجلس نواب الولايات الاتحادية “بوندسرات” كلوز ديتر كوجل.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء جاء في إطار الاستفادة من تجربة اللامركزية الإدارية في ألمانيا، بما يسهم في تطوير المجلس الأعلى للإدارة المحلية بما يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة.