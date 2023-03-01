“نوفا”: الدبيبة يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل البقاء في السُلطة

الوطن| رصد

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية، إن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل البقاء في السُلطة.

وأضافت الوكالة أن الدبيبة طلب دعم الولايات المتحدة للبقاء في السُلطة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما شكّل الدبيبة فريقا خاصا للتنسيق مع إسرائيل.

ولفتت الوكالة إلى أن أحد المقربين من الدبيبة التقى بمُمثلين عن الموساد، وطلب دعم الولايات المتحدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة.

وذكر المقرب من الدبيبة أن الأخير طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية، بحجة عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها، مُقابل تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وفق “نوفا”.