شاهد.. كمين محكم بعملية بيع وشراء يطيح بمروج اقراص مخدرة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج اقراص مخدرة من نوع اكستيسي في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن الداخلية، “بعد ورود معلومات لأعضاء التحري بالإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية مفادها قيام شخص المدعو “أ م ط” بترويج أقراص مخدرة نوع اكستيسي”، قام أعضاء التحري بإعداد كمين للمعني لضبطه في عملية شراء لعدد 1400 قرص نوع اكستيسي، حيث تمكن المعني من الفرار أثناء التسليم.

واضافت الداخلية “توصل أعضاء التحري الى معلومات تفيد بأن الشخص المذكور تم القبض عليه من قبل مصلحة الجمارك “إدارة مكافحة الجمرك” في قضية أقراص مخدرة وتم إحالته إلى النيابة العامة والتي أمرت بإداعه فى مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء .

وعلى أثر ذلك أنتقل مأمور الضبط القضائي للأستدلال مع المعني بعد أخذ الاذن من النيابة، وأعترف ببيعه عدد 1400 قرص مخدر لمصادر التحري.

وتمت إحالة المحضر رفقة المضبوطات لنيابة مكافحة المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.