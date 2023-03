بي بي سي تميط اللثام عن معلومات جديدة حول ارتباطات العبيدي برموز الإرهاب

ليبيا – أماط تقرير استقصائي اللثام عن معلومات جديدة بشأن ارتباطات منفذ تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي سلمان العبيدي برموز الإرهاب الناشطة في بريطانيا.

التقرير الذي نشرته شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية وتابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أكد أن ما تم وصفه بـ”داعية إسلامي” كويتي الأصل يدعى منصور العنزي كان مقربًا من العبيدي، في وقت اشتبه فيه جهاز الاستخبارات البريطاني بتطرفه قبل أكثر من عقد من الزمان.

ووفقًا للتقرير، ستصدر خلاصة التحقيق العام في التفجير الإرهابي والكيفية التي تطرف من خلالها العبيدي والفرص الضائعة على الأجهزة الأمنية لإيقافه، مشيرًا لخضوع العنزي للتحقيقات خلال العام 2008 قبل أن يحاول مقرب آخر له تنفيذ تفجير إرهابي في مدينة إكستر.

وبحسب التقرير، توفي العنزي قبل تفجير “إكستر” الإرهابي الذي نفذه “نيكي رايلي” وهو بريطاني اعتنق الإسلام بعمر الـ22 عامًا، مبينًا أن “الداعية الإسلامي” لم توجه له تهم، رغم كونه إمام للصلوات بانتظام في مسجد “بليموث” المرتاد بشكال منتظم من قبل “رايلي”.

وتابع التقرير: إن “رايلي” كان يعاني من صعوبات في التعلم ومتلازمة “أسبرغر” وعدته أسرته ضعيفًا ومتأثرًا بمن يلتقي بهم، وهو الوحيد المصاب عندما انفجرت قنبلة بشكل جزئي في مرحاض مطعم في مدينة “إكستر” في الـ22 من مايو عام 2008، فيما كان يستعد لتفجير 3 عبوات ناسفة.

وبين التقرير أن “رايلي” توفي لاحقًا في السجن عام 2016، في وقت تم فيه الكشف عن معلومات لم تظهر بالجلسات التحقيقية العامة المغلقة والمفتوحة، مشيرًا إلى أن التفجيرات الإرهابية الفعلية وغيرها نادرة في بريطانيا فخلال السنوات الـ15 الماضية كان الوحيدان المؤكدان “مانشستر أرينا” ومن قبله “إكستر”.

وأضاف التقرير: إن تفجير سيارة أجرة في مدينة ليفربول لم يتم تأكيده في العام 2021؛ إذ قتل صانع القنابل علنًا، وتم اعتباره على أنه إرهابي متعمد، مبينًا أن حقيقة ارتباط العنزي بالعبيدي و”رايلي” لم تكن صدفة على مايبدو بعد أن حققت السلطات معه للاشتباه في كونه متطرف به قبل تفجير “إكستر” الإرهابي.

وأكد قائد التحقيق بتفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي “سيمون باراكلو” أن العلاقة بين العنزي والعبيدي ذات مغزى، لكن الشرطة البريطانية لم تتمكن من تحديد ماهيتها بالضبط، في وقت تم فيه القبض على الأول بشأن تفجير”إكستر” الإرهابي من دون إبلاغه بخضوعه للتحقيق من قبل جهاز الاستخبارات البريطانية.

وأوضح التقرير أن العبيدي نفذ تفجيره الإرهابي في الذكرى الـ9 لنظيره في “إكستر”، مبينًا أن العنزي البالغ من العمر 43 عامًا وصل من الكويت إلى بريطانيا في العام 2000 وأقام في البداية بمانشستر قبل الانتقال إلى بليموث؛ إذ تم التحذير من هذا وتم مراقبته في المسجد وجمع معلومات استخبارية عن أنشطته.

ونقل التقرير عن العامل سابقًا بصفة مراسل لـ”بي بي سي” الأكاديمي حاليًا في جامعة كامبريدج “سايمون هول” قوله أنه لاحظ عملية مراقبة حول العنزي خلال الأشهر التي أعقبت تفجير “إكستر” الإرهابي، بعد أن طلب منه محققون بملابس مدنية عدم الاقتراب من موقع كانوا بانتظاره فيه.

وتابع “هول”: إن تقريره الإخباري في حينها لم يذكر اسم العنزي صراحة لأسباب قانونية، في وقت أفاد فيه مصدران من إدارة المسجد بمنعه من إلقاء الخطب الدينية بعد تفجير “إكستر” الإرهابي لحديثه عن السياسة فيما أقر لاحقًا بشكوى بعض المصلين من آرائه.

وأكد التقرير أن امتلاك العنزي لشقة في بليموث لم يحل دون تردده على مانشستر واتصاله بسلمان العبيدي ومكوثه في منزل أسرته ليتم العثور لاحقًا بعد التفجير الإرهابي على مقتنيات له في المنزل الخاضع وقتها للتفتيش، مبينًا وجود تواصل هاتفي مع هاشم العبيدي المساعد لشقيقه في التخطيط للتفجر وتنفيذه.

وبين التقرير أن سلمان العبيدي وقف بجانب سرير العنزي عندما توفي في مستشفى بليموث في يناير من العام 2017، وكان أحد المقربين منه حاضرًا، وقال: إن العبيدي كان يبكي، وحضر الجنازة لاحقًا إلى جانب هاشم في مانشستر، موضحًا أن حطوتهما الإجرامية الكبرى ارتكبت في اليوم التالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تمثلت في شراء المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المتفجرات، مؤكدًا أن العنزي استخدم أسماء مستعارة مختلفة فاسمه الحقيقي ربما كان شيئًا آخر تمامًا، في وقت أشار فيه قرار منحه اللجوء الصادر في العام 2009 لوصوله إلى بريطانيا بجواز سفر مزور يحمل اسم نصار العجمي.

وأضاف التقرير: إن العنزي زعم في حينها أن وثيقة سفره قد تم إتلافها ولم يستطع تذكر المطار الذي وصل إليه لتعلن السلطات البريطانية رغبته في إخفاء المعلومات وتلفيق طلبه للجوء من خلال المجادلة بكونه من أقلية “البدون” في الكويت وتقديم روايات عن الاضطهاد.

وبين التقرير أن القاضي قبل استئنافه بشأن مصداقية حساباته، ليتبين لاحقًا وجود تناقضات في قصته فد تم تسجيل معلومات في حكم الاستئناف مفادها أن العنزي ذكر موت والديه وفقدانه لأخيه غير العائد من رحلة تسوق في الكويت، فيما ورد في إشعار جنازته بمسجد في مانشستر تركه لوالديه وأخوته في موطنه الأم.

ونقل التقرير عن أحد مساعدي العنزي الكيفية التي رتب من خلالها لإرسال آلاف الجنيهات الإسترلينية لشقيقه في الخارج بعد وفاته، فضلًا عن الكشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد الإدريسي من أصول مصرية، مؤكدًا فحص تأثيراته المحتملة الأخرى على سلمان العبيدي بما فيها أثناء وجوده بمسجد ديدسبري في مانشستر.

ووفقًا للتقرير، تردد شابان آخران على المسجد ليلقيا حتفهما في صراع في خارج بريطانيا مع تأبينهما على الإنترنت قبل تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي بصفة “شهداء”، مشيرًا لذكر أحدهما لفترة وجيزة من قبل إمام “ديدسبري” السابق محمد السعيطي المنتقد لما يديرونه، الذين مكنوا المتطرفين من ارتياده.

وبحسب السعيطي، انضم أحد الشابين إلى تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين في ليبيا حيث قتل هناك، مؤكدًا أن الربط بين المسجد أو الإسلام أو القرآن الكريم والإرهاب وتفجيراته؛ لأن هذه الأخيرة لا يتعدى كونه حرفًا للأنظار عن الإخفاقات الحقيقية لأجهزة الأمن المعنية بواجبات حماية الناس ومنع الحوادث الإرهابية.

وكشف التقرير عن مقتل عبد الله الفيتوري المذكور في الإفادة الصحفية للسعيطي وتأبينه من قبل سلمان العبيدي وشقيقه هاشم ومشتبه به آخر في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي من سكان المدينة ويدعى زهير نصرت، فقد وصف الأخير بفخر الفيتوري بـ”الشهيد السعيد” الساعي منذ زمن للاستشهاد.

وأضاف التقرير: إن نصرت الموجود حاليًا في ليبيا مطلوب من قبل الشرطة البريطانية لدوره في جريمة مخدرات تورط فيها أصدقاء للأخوين العبيدي، في قت لم تنظر فيه جلسات التحقيق العامة في أمر الشاب الآخر الميت في الخارج أو والده طاهر نصوف الذي كان يعرف سلمان العبيدي لارتياده مسجد “ديدسبري” بانتظام.

وأوضح التقرير أن نصوف كان معروفًا لدى السلطات البريطانية؛ لأنه قضى سنوات معانيا من العقوبات لعلاقته بالجماعة المقاتلة المحظورة في بريطانيا لارتباطها بتنظيم “القاعدة” الإرهابي في وقت نفى فيه كل هذه الأمور ولم توجه له أي تهمة قط ورفعت عنه العقوبات عام 2011.

وأكد التقرير رفض نصوف طلبات التواصل معه للتوضيح بشأن الأمر وارتباطه بمجموعة سياسية قانونية تدعى “منتدى 17 فبراير الليبي” حضر سلمان العبيدي واحدة من تظاهراتها في العاصمة لندن وتم تصويره وهو يبتسم خلال كلمة ألقاها الأول.

وأشار التقرير لمقتل رضا نجل نصوف المرتاد لمسجد “ديدسبري” في صراع في خارج بريطانيا؛ إذ تم وصفه أيضا بـ”الشهيد” في منشورات على الإنترنت عبر عدة أشخاص من بينهم مصطفى غراف وهو إمام آخر سابق لـ”ديدسبري”، إذ ظهر مرتديًا زيًا عسكريًا في صورة وفي آخرى إلى جانب عبد الرؤوف عبد الله.

وأضاف التقرير: إن عبد الله أدين فيما بعد بارتكاب جرائم إرهابية وتسهيل حركة الإرهابيين والأموال إلى سوريا فيما فحص التحقيق ما إذا كان له تأثير متطرف على سلمان العبيدي. ناقلًا عن مجموعة مؤلفة من 5 أسر ثكلى بأحبائها شعورها بخيبة الأمل لعدم التحقق من خلفيته وروابطه الإرهابية قبل التفجير.

إلى ذلك نقل تقرير إخباري آخر نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد عن “مارتن هيبرت” المصاب بالشلل بسبب التفجير الإرهابي قوله: إنه يريد الحقيقة من جهاز الاستخبارات البريطاني وليس الأعذار. معربًا عن خشيته من حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال “هيبرت”: “أريد أن أعرف كيف حدثت هذه الفظائع وسبب عدم قيام ابنتي بالأشياء التي تريد القيام بها، ولماذا ستظل على كرسي متحرك لبقية حياتها وتتلف دماغها، أريد أن أعرف لماذا أنا على كرسي متحرك لبقية حياتي حتى نتمكن من المضي قدمًا لا نريد أعذارًا بل الحقيقة”.

وبحسب التقرير كان “هيبرت” مع ابنته “إيف” على بعد 5 أمتار فقط من العبيدي ويعتقد أنهم كانوا أقرب الناس إلى القنبلة ممن بقوا على قيد الحياة.

ترجمة المرصد – خاص

