نقابة خبازي بنغازي: أسعار الدقيق انخفضت بشكل ملحوظ والقنطار يتراوح بين 118 إلى 120 دينارا

قال رئيس نقابة الخبازين بنغازي محمود العريبي إن أسعار الدقيق انخفضت بشكل ملحوظ، مضيفا أن قنطار الدقيق يتراوح بين 118 إلى 120 دينارا بعد أن كان سعره 320 دينارا.

وأوضح العريبي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن كميات الدقيق متوفرة بشكل كبير وبعدة أنواع، مبديا استغرابه من هذا الانخفاض رغم أن الاعتمادات والدولار وكل الظروف لم تتغير فيما يخص توريد القمح، بحسب وصفه.

وأشار العريبي إلى أن أصحاب المخابز بدورهم قد خفضوا في أسعار الرغيف كل حسب ظروف شراء الدقيق، موضحا أن الخبز في بنغازي يباع بدينار لكل أربع أرغفة.

وعن التحقيقات بخصوص وجود مادة البوتاسيوم في الدقيق، قال العريبي إنهم لا يعلمون الأسباب التي تدعو لعدم الكشف عن نتائج التحقيقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر دعا المستهلك للعزوف عن شراء الخبز.

وتساءل العريبي عن الجهة المسؤولة عن ما لحق أصحاب المخابز من خسائر جراء الادعاءات المتكررة عن وجود هذه المادة وما إذا كانت بالفعل موجودة من عدمها، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

