دبيبة: يجب تعزيز السلطة القضائية لتدعم المصالحة وجبر الضرر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إنه يجب تعزيز قدرة مكونات السلطة القضائية كافة، بما يمكنها من دعم مسار المصالحة الوطنية ورد المظالم وجبر الضرر، دون التأثر بالتجاذبات السياسية.

وجاء ذلك في كلمته في فعاليات اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ31، والمنعقد في العاصمة طرابلس، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وحسب بث مباشرة على صفحة “حكومتنا” في موقع فيسبوك، أكد دبيبة احترامه القضاء النزيه، وثقته في قدرته على مساندة جهود توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى رغبته في إرساء العدل.

وتابع: “فقدنا الكثير من العدل وكثر الظلم خلال السنوات الماضية ونريد رد العربة على السكة”.

وأشار إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من التجارب العربية في القضاء، والتدريب القضائي، مشددا على أن المؤسسة القضائية في ليبيا هي الحصن المنيع الذي يجب أن نحتكم إليه جميعاً.