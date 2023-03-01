الهنقاري: باتيلي من أنصار سبتمبر ونحن له بالمرصاد

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد اتلله باتيلي، من أنصار سبتمبر، مشيرا إلى أنهم سيقفون له بالمرصاد، بحسب تعبيره.

وقال الهنقاري في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مرفقا معه صورة باتيلي: “لا تنخدعوا به بالرغم أنه مشروعه ينهي الأعداء «مجلس الدولة والبرلمان»”، وفقا لقوله.

وأضاف “باتيلي هذا من أنصار سبتمبر ومشروعه الجديد يهدف إلى تمكين أنصار النظام السابق في اللجان التي تنتج الواجهة السياسية الجديدة لليبيا، ولكن نحن لك بالمرصاد أيها الممثل المأجور لأنصار سبتمر”، على حد زعمه.