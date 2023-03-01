المشري والسفير الفرنسي يبحثان مقترح باتيلي بشأن الانتخابات

العنوان-طرابلس

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن ومقترحه الجديد، وذلك خلال لقاء مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

والاثنين الماضي أطلق المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، مشيرا إلى عزمه تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.

وحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، فقد تمحور لقاء المشري والسفير الفرنسي الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس حول آخر المستجدات في الشأن السياسي الليبي، وبالأخص ما يتعلق بالمسار الدستوري، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، الاثنين الماضي، “إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023”.

وقال باثيلي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: “قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، ومشائخ القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب”.