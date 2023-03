بيلتا: ليبيا من بين الدول المهتمة باستيراد منتجات الألبان من بيلاروسيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “بيلتا” الرسمية البيلاروسية لاهتمام عدة دول بتوريد منتجات ألبان شركات بيلاروسيا لها.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، أكد إبرام الشركات البيلاروسية صفقات بقيمة 4 ملايين دولار على هامش مشاركتها في معرض “غالف فود” للأغذية والمشروبات في مدينة دبي الإماراتية لتوريد منتجاتها إلى الموزعين ومشتري الجملة ومصنعي المواد الغذائية من جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للتتقرير، تم إجراء مفاوضات مع شركات من ليبيا لتوريد الألبان لها من دون إيراد مزيد من التفصيلات بالخصوص.

ترجمة المرصد – خاص

