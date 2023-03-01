أمعزب يوضح سبب اتجاه باتيلي لاستخدام آلية لجنة الحوار السياسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أمعزب، أن عدم توافق مجلسي الدولة والنواب على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات دفع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيـا عبد الله باتيلي للتوجه إلى استخدام آلية لجنة الحوار السياسي.

واضاف أمعزب في تصريحات صحفية أنه سبق وأن نجحت البعثة الأممية في الإشراف على عملية إنتاج المجلس الرئاسي والحكومة الحاليتين من خلال لجنة الحوار.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، أن نجاح لجنة الحوار الجديدة يعتمد على نوعية الشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة .

وأشار أمعزب أن اللجنة التي أعلن عنها باتيلي تحتاح إلى نوعية مستوعبة لأسباب الأزمة والأطراف المعرقلة والقدرة على تقديم أساس دستوري وقانون انتخابات يلقى قبولا إيجابيا لدى مختلف أطراف النزاع.