وزير الخارجية الإيطالي: استقرار ليبيا قضية رئيسية بالنسبة لنا

أكد أنطونيو تاياني وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن حكومة بلاده “في حوار مع الجميع من أجل الاستقرار والوصول إلى الانتخابات والاتفاق بين جميع الأطراف في ليبيا”.

وقال الوزير الإيطالي؛ في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، رصدتها وكالة أنباء نوفا، -ونقلتها وترجمتها «الساعة 24»- “لقد عملنا كثيرًا من أجل استقرار ليبيا، وهي قضية رئيسية بالنسبة لنا، وقد التقينا بمسؤولين حكوميين في طرابلس”.

وعبر تاياني، عن أمله في مشاركة دول أخرى لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفًا؛ “نود مشاركة دول مثل مصر والإمارات وتركيا وجميع الدول المؤثرة القادرة على الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على شمال إفريقيا ككل وعلى دول جنوب الصحراء الكبرى”.

وحول أزمة الهجرة غير الشرعية، أشار وزير الخارجية الإيطالي في المقابلة إلى أن تلك المشكلة “لن تنتهي أبدًا إذا لم يكن هناك عمل جماعي أوروبي، ليس فقط لمنعها ولكن أيضًا لحل أسبابها”.

وختم الوزير موضحًا أنه “يجب أن ندعم حق الأشخاص في عدم الهجرة ، أي حق كل شخص في عدم مغادرة البلد الذي ولد فيه”، مردفًا أن “أكثر من سبعة آلاف كيلومتر من ساحل إيطاليا هي حدود أوروبية”.