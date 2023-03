ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مبادرة عبد الله باتيلي اقتضتها الظروف السياسية الصعبة التي حالت بين سير العملية الانتخابية سيرًا طبيعيًا عن طريق سن القوانين الانتخابية والأساس الدستوري لها بواسطة توافق تام وكامل بين مجلسي النواب والدولة.

معزب أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المماحكات التي مرت بها هذه العملية طوال العامين الماضيين لم تفضِ إلى نتيجة، مما دفع البعثة الأممية للتدخل وطرح ذات الفكرة السابقة التي انتجت السلطات الحالية، من رئاسي وحكومة.

ورأى أن الطرح لقي مساندة دولية وإقليمية، وأن المجتمع الليبي متعطش لإجراء الانتخابات، لتغيير الأوضاع الحالية التي أوشكت على قضاء عقد من الزمن.

Shares

The post معزب: المجتمع الليبي متعطش لإجراء الانتخابات لتغيير الأوضاع الحالية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية