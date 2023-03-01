أحمد حمزة: إعلان باتيلي رفضه لاعتقال أحلام اليمني وحنين العبدلي “سقطة كبيرة”

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اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أن إعلان البمعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي رفضه لاعتقال أحلام اليمني وأحلام العبدلي سقطة كبيرة.

وقال حمزة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”تابعنا ماجاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي مساء الغثنين باستغراب واستياء كبيرين حيال ماجاء فيها من تعليق على توقيف عددا من الفتيات اللواتي وصفهن بأنهن مُدافعات عن حقوق الإنسان بحسب ماجاء في إحاطته”.

وأضاف رئيس اللجنة :”ومن هُنا، وجب لفت الإنتباه والتوضيح حيال المعلومات المغلوطة والمضللة بشأن واقعة توقيف الفتيات حنين العبدلي وأحلام اليمني الموقوفات على ذمة النيابة العامة بمكتب المحامي العام بنغازي بتهم تتعلق بجرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وليس بسبب آخر كما جاء في إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي”.

وأكد حمزة :”أساسا هن لسنا من المدافعات عن حقوق الإنسان ولا علاقة لهن بالحركة الحقوقية والقانونية في ليبيا”.

وذكر رئيس اللجنة :”نحن نعي جيدآ بأن هذه المعلومات المغلوطة قد تم تزويد المبعوث الأممي بها من قبل قسم حقوق الإنسان بالبعثة، ولهذا وجب توضيح الموقف وإجلاء أي ضبابية حيال الواقعة المُشار إليها وتبيان الحقيقة للرأى العام.

وأفاد حمزة أن هذه السقطة الكبيرة التي سقطها باتيلي، في إحاطته يجب أن تدفعه لتغيير كامل طاقم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بالبعثة، باعتبارهم هم المسؤولين عن جمع البيانات والمعلومات حول مايتعلق بقضايا حقوق الإنسان في ليبيا، وهم المسؤولين عن إسقاط المبعوث في هذا الموقف المُحرج إزاء تقديمه معلومات مغلوطة بشأن تقييم الأوضاع في ليبيا.