ضبط تاجر خمور بعد مقاومة رجال الأمن بقـنبـلة يدوية

أعلنت الادارة العامة للبحث الجنائي ليبيا، عن تمكن فرع البحث بالجبل الأخضر من إلقاء القبض على تاجر ممنوعات بعد أن قاوم رجال الأمن بقنبلة يدوية لمحاولة الفرار .

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى أعضاء التحريات بالفرع بخصوص شخص يقوم بالإتجار بالمواد المُسكرة في مدينة البيضاء ، وعليه تم فتح محضر تحري بخصوص الواقعة وتكليف أعضاء التحريات بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي/ الجبل الأخضر بالبحث والتحري للتثبُت من المعلومات التي عقبها تم نصب كمين محكم للمتهم .

وأفضي الكمين لضبط الشخص المتهم والذي حاول الفرار وتهديد أعضاء التحريات بقنبلة يدوية (رمانة) إلا أنهم تمكنوا وفق خبرتهم في مثل تلك الظروف من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه وأثناء عملية القبض ضُبط مع المتهم كمية من المواد المسكرة نوع (خمرة) .

وتم الانتقال به إلى فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي الجبل الأخضر الذي اعترف فيه بالإتجار بتلك السموم قبل إحالته للنيابة العامة للاختصاص .