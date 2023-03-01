العلاقي: أدعو مجلسي النواب والدولة إلى قطع الطريق أمام عبث البعثة الأممية

دعا محمد العلاقي، الخبير القانوني، مجلسي النواب والدولة إلى قطع الطريق أمام ما وصفه بـ “عبث البعثة الأممية”.

وقال العلاقي، في منشور عبر حسابه بفيسبوك؛ “نشير إلى المقترحات التي تضمنتها إحاطة باتيلي والتي تنبئ إلى مزيد من تعقيد المشهد الليبي”.

وتابع أن تلك الإحاطة تأتي “للأسف استمرارا لما رسخته البعثة، من فرض مجلس رئاسي من تسعة رؤوس، والذي يبين أن البعثة كما دأبت عليه لا تريد حل الأزمه، بل تساهم في زيادة تعقيدها بالمقترحات التي قدمها باتيلي لمجلس الأمن”.

وأردف؛ “وبناء عليه؛ فإن الدعوة ماسة لكل من مجلسي النواب والدولة إلى قطع الطريق عن استمرار البعثة في هذا العبث، وإصلاح ذات البين والتوافق لانقاذ البلد”، معقبًا أن “المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم عليهما ذلك”.