شاهد بالصور : ضبط أكل طيور مخلوط بحبوب مخدر القنب الهندي في بنغازي

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط كميات من أكل طيور يشتبه أن تكون مخلوطة بحبوب القنب الهندي .

وياتي ذلك بناءً على تعليمات السيد النائب العام والتي تقضي بتكليف مأموري الضبط القضائي بالمرور على محلات بيع أكل الطيور وذلك لوجود بذرو القنب الهندي .

وتم تكليف الدوريات التابعة للفرع بالخروج والمرور على أصحاب محلات بيع أكل الطيور حيث تم ضبط عدد (14)كيس كبير الحجم من أكل الطيور يشتبه أن تكون مخلوطة بحبوب القنب الهندي وتم ضبط عدد (56) حفاظة بلاستيكية صغيرة الحجم بها بذور يشتبه أن تكون حبوب القنب الهندي .

وتم أتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وأحالة المحاضر إلى النيابة العامة.