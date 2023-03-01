وهيبة: استكمال القاعدة الدستورية وفقا لمحددات الرئاسي هي العقبة الأبرز لعدم إجراء الانتخابات

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس الرئاسي يرحب ويشجع كل ما من شأنه تمكين الليبيين من الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية، أن المجلس “يثني على جهود المبعوث الخاص للأمين العام ولقاءاته الأخيرة داخل وخارج ليبيا ودعم البعثة الأممية المهم لمسار المصالحة الذي نعمل عليه منذ أشهر.

وبحسب وهيبة، فإن الرئاسي يرى أن أي فريق يمكن تشكيله في هذا الوقت الراهن لكي يستكمل إنجاز القاعدة الدستورية ينبغي أن يكون فريقا ذو طبيعة فنية مكون من خبراء وأن يكون محدود العدد، ومهامه مقتصرة على استكمال القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حتى نهاية إبريل.

وتابعت: “أقول نهاية إبريل حتى يبقى هناك وقت كاف للمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير للانتخابات قبل نهاية العام“.

وتابعت: “من منطلق التمسك بالملكية الليبية للقرار في أي عمل ذي طابع سيادي، فمن الضروري وجود قيادة وطنية ليبية تُكسب أي فريق أو مبادرة الطابع المحلي والقيادة المحلية، والمجلس الرئاسي مستعد للتعاون والعمل مع البعثة الأممية، لكي يكون هناك قرار ليبي في تشكيل فريق يقود مهمة استكمال القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية“.

وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات نهاية العام، قالت وهيبة: “إذا كان هناك إرادة ورغبة حقيقية بالانتخابات استجابة لرغبة الشارع، فالوقت يكفي، وهناك عدة عوامل تساعد على إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام أولها هو إجماع الشارع على ضرورة إجراء الانتخابات“.

في ظل بعض العراقيل التي حالت سابقا دون إجراء الانتخابات، وما إن كانت تهدد المقبلة، أوضحت نجوى وهيبة أن العقبة الأبرز هي استكمال القاعدة الدستورية وفقا للمحددات التي يتحدث عنها الرئاسي والتي يمكن حسمها قبل نهاية إبريل.