خلال استقباله الأمين العام لـ”أوبك”..المنفي يؤكد على دور المنظمة في التنسيق بين الدول المنتجة للنفط

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، على أهمية الدور المأمول لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم فيصل الغيص بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون.

من جانبه ثمن الغيص، دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع.

واعتبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.