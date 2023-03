اوحيدة: باتيلي يذهب باتجاه غير مضمون النتائج لضمان مصالح الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن المقترح الذي قدمه عبد الله باتيلي هو استهتار بالإرادة الوطنية الليبية لتنفيذ أجندات بريطانيا وأمريكا ووكلائهما من الدول الإقليمية وعملائهما المحليين.

اوحيدة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان: إن باتيلي تجاهل التوافق الليبي الليبي حول التعديل الدستوري الثالث عشر، بدلًا من أن يتبناه لاستكماله بقوانين انتخابات كوثيقة دستورية لانتخاب رىاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة.

وأكد أن باتيلي يذهب في اتجاه غير مضمون النتائج لتدوير الأزمة؛ لضمان مصالح الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا فقط.

