بعد ترحيبه بمبادرة باتيلي.. الرئاسي يشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية

قال المجلس الرئاسي إن أي طريق نحو إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية؛ ينبغي أن يكون محدودا بزمن لا يتجاوز شهر أبريل القادم.

وأوضحت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة للأحرار، أن الرئاسي يشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية، ويطالب بأن تمنح جهة ليبية الشرعية للفريق الذي سيعمل على تطبيق مبادرة باتيلي وإضفاء الطابع الليبي عليه، وفق قولها .

وأعربت وهيبة عن استعداد المجلس الرئاسي للتعاون والتشاور مع البعثة ليكون هناك ملكية ليبية وقيادة ليبية لعمل أي فريق وفق المرحلة القادمة، في إشارة إلى اللجنة التي يعتزم المبعوث تشكيها.

وذكرت وهيبة أن المجلس الرئاسي على مع كل الأطراف منذ أسابيع؛ للتأكيد والتمسك بأن هذا العام يجب أن يشهد انتخابات برلمانية ورئاسية وفق رؤية واضحة ومحددة .

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسي أن البعثة الأممية هي المعنية بتوفير أي سيناريوهات بديلة وحوارات ومشاورات، مؤكدة ترحيب المجلس بجهود باتيلي وأي جهود من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات .

يشار إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن الاثنين، إطلاق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023 عبر تكوين لجنة عليا للانتخابات، وفق إحاطته أمام مجلس الأمن.

