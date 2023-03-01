دبيبة يبحث وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي تسريع إجراءات صرف المرتبات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.

وجاء ذلك في اجتماع، اليوم الأربعاء، بحضور مديري مصارف الجمهورية والصحاري وشمال أفريقيا والوحدة، وعدد من مديري الإدارات بـ”المالية” و”المركزي”.

وحسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع فيسبوك، أكد الكبير أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، بهدف إعطاء الأولوية لتسريع إحالة المرتبات إلى المراقبات بشكل منظم، ما يتطلب تعاوناً مع وزارة المالية.

وأكد دبيبة، ضرورة استكمال منظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبراً أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، وسيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجانبين لصرف المرتبات وانتظامها خلال المدة الماضية.

وأكد المبروك أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

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ووجه الدبيبة تعليماته للمبروك، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مطابقة البيانات ومعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.

وفي 13 فبراير الماضي، عقد دبيبة اجتماعاً بشأن تأخر صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير، حيث طلب من وزارة المالية صرفها بالإضافة إلى مرتبات شهر فبراير بشكل عاجل.

وأحالت وزارة المالية في العشرين من الشهر نفسه أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، قبل أن تعلن أول من أمس بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يناير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.