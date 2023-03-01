الشركسي: البعثة الأممية قد تتجه لتغيير الحكومة حال عزم الدبيبة المشاركة بالانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن الدول الكبرى اتفقت مع طرح المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 2023، مضيفاً أن باثيلي ستواجهه عدة إشكاليات في خطته عند تجاوز المجلسين، من ضمنها عدد اللجنة والممثلين فيها، ومن يمثلون وكيفية عملها.

الشركسي وفي تصريح له رصده موقع الوطن، أوضح أن هذه العوامل كانت من ضمن الإشكاليات التي حدثت في ملتقى الحوار السابق، إذ لم يكن للمبعوث إجابات دقيقة حول الأمر.

هذا ويرى الشركسي أن البعثة الأممية قد تتجه لتغيير الحكومة، بمجرد الانتهاء من القوانين والقاعدة الدستورية، حال عزم الدبيبة المشاركة في الانتخابات.