يخص امرأة متوفية..داخلية باشاغا تؤكد ضبط سيدة أجنبية برقم وطني وجواز سفر مزور

أخبارليبيا24

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، عن ضبط سيدة أجنبية تحمل رقم وطني ليبي وجواز سفر إلكتروني مزور.

واوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد التحرّي وَورود المعلومات إلى مكتب التحرّي وَجمع المعلومات عَن وجُود مواطنة أجنبية قامِت بِالحصول على رقم وَطني وَاِستخرجت جواز سفر عَليـه باِسم مُواطنة ليبية مُتوفية.

وأفادت وزارة الداخلية أنه َبِالتعَاون معَ أعضاء مكتب التحرّي وَجمع المعلومات وَمُنتسبي جهاز مُكافحة الهجرة غير الشرعية فرع البيضاء، تمَّ ضبط تلك السيدة واحتجازها.