الجهاني: على البعثة الأممية أن تفهم بأننا لن نسمح لأحد بانتهاك سيادة بلادنا

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن الدول الخارجية تتلاعب بليبيا بمساعدة دول عربية لديها مصالح في استمرار الأزمة الليبية عبر الخارطة الجديدة.

وقال الجهاني، في تصريحات صحفية: “الدول الخارجية تستغل بعض الشخصيات الليبية التي لديها مصالح شخصية ليكون لهم نصيب في ليبيا، ومن المهم أن ينشر الليبيون رد فعلهم على هذه الخارطة لتفهم البعثة الأممية أننا لن نسمح لأحد بانتهاك سيادة بلادنا”.

وأضاف “يجب أن تكون الحوارات والتنازلات بين الليبيين لإيجاد حل للأزمة الليبية، الدول الخارجية تسعى لإشعال فتيل الحرب في ليبيا وإذا تمت معارضتهم يسلطون عليك شخصيات ليبية تسعى لمصالحها الشخصية”.