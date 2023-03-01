طرابلس تستضيف اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية

استضافت العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء الاجتماع الـ 31 لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة العدل حليمة البوسيفي .

ويشارك في الاجتماع الذي يتراصل على مدى يومين مدراء المعاهد القضائية في كل من ليبيا والأردن وتونس وقطر والسودان وفلسطين، كما يتابعه عبر تطبيق زوم مدراء المعاهد في باقي الدول العربية التي تعذر حضور مدراء معاهدها القضائية.

وقال رئيس حكومة الوحدة في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع إن حضور الأشقاء العرب إلى ليبيا للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية يعتبر مؤشراً واضح لتعافي طرابلس بعد سنوات من العزلة والحروب والانقسام .

مؤكدا أن حكومة الوحدة تحرص على خدمة كل الليبيين، وأنها تعمل على إصلاح القطاع الأمني وقطاع العدل وكافة الجهات التابعة له باعتبارها الحصن المنيع لكل الليبيين .

وأوضح الدبيبة، في كلمته أن إنجاز المصالحة الوطنية تحدي حقيقي تعمل حكومة الوحدة نعمل على تحقيقه من خلال تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان .

ودعا الدبيبة المشاركين في الاجتماع إلى دعم ليبيا بالخبرة التي يمتلكونها في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا .. مرحلة التغيير في مجال القضاء من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والعدل والتقدم من اجل الحياة النزيهة والكريمة لكل الليبيين (حسب تعبيره) .

وسيناقش عمداء ومديري المعاهد في اجتماعهم عدد من الموضوعات المطروحة في جدول أعمالهم والمتضمن مسودة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للتقاليد القضائية وفق مرئيات الدول و درع التميز للتدريب القضائي وتصنيف التوصيات الصادرة بين عامين 2016و 2021 كما سيتم خلال الاجتماع عرض تجارب الدول العربية في المجالات القضائية .