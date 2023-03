ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن الرئاسي يدعم أي خطوة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2023 ويتمسك بالملكية الليبية للقرار والمسار الانتخابي.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” ، نوهت إلى أن المجلس الرئاسي يقود مشاورات مستمرة مع البعثة الأممية وكافة الأطراف المحلية الإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام.

Shares

The post وهيبة: الرئاسي يدعم أي خطوة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية