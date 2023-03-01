بدء الاجتماع (31) لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية في الدول العربية

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- انطلقت بفندق كورنثيا في طرابلس اليوم الأربعاء، الاجتماع الــ “31” لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية في الدول العربية بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

كما حضر الاجتماع وزير العدل حليمة البوسيفي، ووكلاء الوزارة ومدير المعهد العالي للقضاء المختار اشتان ووفود من الأردن، تونس، السودان، فلسطين، قطر، جمهورية جزر القمر، المغرب، موريتانيا.

ويناقش عمداء ومديري المعاهد خلال الاجتماع؛ بنود جدول الأعمال المتضمن بينها مسودة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للتقاليد القضائية وفق مرئيات الدول ومنح درع التميز للتدريب القضائي.

كما يناقش الاجتماع الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ تصنيف التوصيات الصادرة بين عامين 2016 – 2021 واستعراض تجارب الدول العربية في هذا المجال. (وال)

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