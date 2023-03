وفاة مُسنّ في سجنه، وخطف واعتقالات وانتشال جثث.. انتهاكات واسعة خلال فبراير الماضي

كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية في نشرتها الشهرية عن عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر فبراير 2023.

وقالت المنظمة إنها رصدت انتشال 28 جثة لمهاجرين على شواطئ قبالة بنغازي ومدينة الخمس غرب ليبيا، إضافة إلى انتشال رفات مجهول الهوية من قبر قرب طريق سالم بن علي بضواحي مدينة ترهونة عن طريق فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وسجلت المنظمة اعتقالا وصفته بـ”التعسفيّ” طال 6 مهاجرين مصريين أقباط قرب مدينة الزاوية عند حاجز أمني يشرف عليه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والكتيبة 55 مشاة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت المنظمة أنها رصدت العثور على جثة مهاجر مصري الجنسية يدعى “عادل على شعبان” 21 سنة، عليها آثار رصاص في الصدر على قارعة الطريق في منطقة المخيلي الصحراوية جنوب غرب طبرق.

وبحسب إفادة أسر الضحايا للمنظمة فإن الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وتم إخلاء سبيلهم بوساطات دولية في 17 فبراير وترحيلهم الى مصر.

وذكرت المنظمة أنها تابعت بقلق الاشتباكات التي دارت في الزاوية وما نتج عنها من إصابة امرأة وخسائر بين صفوف المجموعات المتقاتلة بالإضافة الى الخسائر المادية.

كما أشارت المنظمة إلى رصدها وفاة معتقل يدعى “فتحي امحمد خواجة” 72 سنة في سجن معيتيقة التابع لجهاز الردع بالمجلس الرئاسي بسبب المرض والإهمال الطبي المتعمد بعد احتجازه قسريا لمدة ستة سنوات.

ورصدت المنظمة اختطاف “حامد جمعة البوسيفي” 50 سنة، بالقرب من منزله في مدينة بنغازي من قبل مسلحين يستقلون سيارات عسكرية اقتادوه إلى مكان مجهول، ولم تكشف أي من الجهات الأمنية أو العسكرية عن مصيره حتى الآن.

وطالبت المنظمة السلطات في ليبيا بتحمل المسؤولية في إنقاذ أرواح المهاجرين على طول طرق الهجرة وفي البحر، وإعداد آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف خسائر أرواح المهاجرين، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم، ومباشرة تحقيقات محايدة ومستقلة في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وتحديد المسؤولين عنها.

كما أدانت المنظمة تردي الأوضاع الإنسانية وعدم توفر الرعاية الطبية داخل السجون ومن بينها سجن معيتيقة، مطالبة الجهات المسؤولة عنه بالعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية والرعاية الطبية للسجناء، والكشف عن مصير كافة المختفين قسرياً وإخلاء سبيل المعتقلين بدون محاكمة.

وجددت المنظمة مطالباتها الموجهة للسلطات في ليبيا بالوقف الفوري للاعتقالات دون إذن القضاء والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين تعسفيا وإخلاء سبيلهم.

