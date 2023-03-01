رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي الأمين العام لمنظمة أوبك

ثمَّن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم فيصل الغيص، دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع، كونها أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ”أوبك”، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون.

وأشار المنفي إلى أهمية الدور المأمول للمنظمة في الحفاظ على التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.

ووصل الأمين العام للمنظمة الدولية العاصمة طرابلس، تلبية لدعوة عون وذلك لبحث كافة المواضيع التي تتعلق بقطاع النفط والغاز باعتبار ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة.

وقالت أوبك، إن ليبيا أسهمت بجهد مع المنظمة لسنوات طويلة وفي أوقات عصيبة للغاية، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020.