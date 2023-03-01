الدبيبة والكبير يبحثان مع وزارة المالية تسريع صرف مرتبات الموظفين

الوطن| رصد

عقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميدالدبيبة اجتماعا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية ومديري المصارف لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب.

ومن جهته أكد الكبير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، بهدف إعطاء الأولوية لتسريع إحالة المرتبات إلى المراقبات بشكل منظم، ما يتطلب تعاونا مع وزارة المالية.

وشدد الدبيبة، على ضرورة استكمال المنظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، وسيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين لصرف المرتبات وانتظامها خلال المدة الماضية.

فيما أكد وزير المالية في الحكومة المنتهية على أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة المالية، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مُطابقة البيانات ومُعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.