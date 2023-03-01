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بوشناف: الأمن القومي كلف مدير الإدارة السياسية للتواصل مع البعثة الأممية حول إحاطة باتيلي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أن مجلس الأمن القومي كلف مدير الإدارة السياسية فيصل بوالرايقة بالتواصل مع البعثة الأممية لطرح وجهة نظر المجلس .

وأضاف بوشناف أن هذا الإدراج يأتي للرد على عديد التساؤلات التي وردتنا عما طرحه مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال المستشار :”خطة باتيلي هل هي قابلة للتطبيق عمليا، ثلاث من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تقبل بها ، روسيا والصين وفرنسا، مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها ، كثير من الليبيين أيضا يرفضونها”.

وتابع بوشناف :”كثير غيرهم انصرفوا عن الشأن العام تحت وقع تكرار الخيبات والخذلان ، المدة المحددة لإنجاز الانتخابات غير كافية ، المطالبات الملحة بإصلاح النظام الإنتخابي لم تتحقق ، كذلك معايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الفرقاء.

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