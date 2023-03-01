بوشناف: الأمن القومي كلف مدير الإدارة السياسية للتواصل مع البعثة الأممية حول إحاطة باتيلي

أخبارليبيا24

أكد مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف أن مجلس الأمن القومي كلف مدير الإدارة السياسية فيصل بوالرايقة بالتواصل مع البعثة الأممية لطرح وجهة نظر المجلس .

وأضاف بوشناف أن هذا الإدراج يأتي للرد على عديد التساؤلات التي وردتنا عما طرحه مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال المستشار :”خطة باتيلي هل هي قابلة للتطبيق عمليا، ثلاث من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تقبل بها ، روسيا والصين وفرنسا، مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها ، كثير من الليبيين أيضا يرفضونها”.

وتابع بوشناف :”كثير غيرهم انصرفوا عن الشأن العام تحت وقع تكرار الخيبات والخذلان ، المدة المحددة لإنجاز الانتخابات غير كافية ، المطالبات الملحة بإصلاح النظام الإنتخابي لم تتحقق ، كذلك معايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الفرقاء.