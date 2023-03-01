سعد المريمي: لن نتراجع عن التعديل الدستوري الـ 13

قال عضو مجلس النواب سعد المريمي إن الحكم على مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سابق لأوانه، لكن التحليلات قائمة ولا يمكن الجزم بأي شيء.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” نوه إلى أن التعديل الدستوري تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية ولن يتم التراجع عن التعديل الذي أصبح نافذًا وهو عبارة عن حل للمشكلة.

وأكد المريمي أن ما صدر عن باتيلي ما زال قيد الانتظار والتحقيق؛ لأنه عبارة عن مبادرة الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نعرف كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة وهل سيكون فيها أعضاء من مجلس النواب والدولة.