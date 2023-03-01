قال إنها من أخطر الجرائم المنظمة..دعم المديريات يضبط آلة لصنع الحبوب المخدرة

العنوان – طرابلس

كشف جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق عن إحباط واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للقارات التي كانت ستضر بعشرات الآلاف من الشباب.

وأوضح الجهاز أنه بناء على معلومات واردة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكن عناصر الجهاز من تنفيذ مهمة أمنية لإحباط مخطط لعصابة منظمة تمتهن صناعة وتجارة المخدرات في عدد من دول العالم، تهدف إلى الإضرار بصحة الآلاف في كل لحظة.

وأضاف جهاز دعم المديريات أنه عناصره ضبطوا آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بكثافة عالية جدا بعد وصولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأشار إلى أنه تم نصب كمين محكم في منطقة السواني لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة في طريقها لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج.

وأفاد الجهاز أن هذا المصنع يصنّع قرابة مئة ألف قرص مخدر يوميا، ما يدل على أن عدة دول مستهدفة بالإنتاج.

ولفت جهاز دعم المديريات إلى أنه تمت إحالة سائق الشاحنة وآلة التصنيع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي كان لهم دور بارز في هذه العملية لاستكمال تحقيقاتهم .