ليبيا – التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أمس الثلاثاء مع الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة.

اللقاء ناقش بحسب تغريدة نشرها باتيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الوضع في ليبيا.

وقال باتيلي: “وفقت آراؤنا على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي ليبي تُيسره الأمم المتحدة”.

