حارس شخصي للقذافي يخوض معركة لنيل لجوء في كندا

قالت صحيفة “ناشيونال بوست” إن أحد حراس معمر القذافي ويدعى “جمال العامري” يبحث عن اللجوء داخل دولة كندا.

وأوضحت الصحيفة أن العامري يقيم حاليا في مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية، مشيرة إلى ادعاءاته بـ” عدم ارتكاب أو المساعدة في أي جريمة”، حسب الصحيفة.

إلغاء حق اللجوء

وذكرت الصحيفة أن العامري تحصل في فترة سابقة على حق اللجوء، وأن المحكمة الاتحادية ألغت هذا القرار لعدم قناعتها، بكلامه وحججه، وقررت إجراء تقييم جديد لأقواله.

من جانبه، بين قاضي المحكمة الفيدرالية “مايكل مانسون” أن الأفراد قد يكونون مذنبين جنائيا على الرغم من مشاركتهم في أنشطة تبدو غير مباشرة وبعيدة عن الجريمة.

الحصول على امتيازات

وقالت محامية حارس القذافي “ماريانا جاسبر” إن موكلها لم يعتقل أحد قط ولم يستجوب أحدا ولم يؤذ أو يقتل أحدا وإنه لم يطلق النار أبدا.

وأوضحت جاسبر أن كلام موكلها بالاستعداد للدفاع عن القذافي هو مجرد وصف وظيفي لأي حارس شخصي، مضيفة أنه انضم إلى حرس القذافي بشكل أساسي للوصول إلى امتيازات وظيفة المتطوعين فقط.

وتابعت جاسبر أن موكلها كان يعمل بعيدا عن الأحداث الساخنة، وأنه اقترب من معمر القذافي مرة واحدة فقط، وأن حرس معمر مجموعة من النساء يعرفن بالراهبات الثوريات.

عمليات تصفية وخطف

ودخل العامري وزوجته إلى كندا في عام 2012، وجرى قبول زوجته كلاجئة دون جدال، لكن مجلس الهجرة واللاجئين رفض طلبه في البداية بسبب قضية الجرائم ضد الإنسانية، حسب الصحيفة.

ويشير قرار المحكمة الفيدرالية إلى أن حرس القذافي متورط في عمليات خطف واختفاء وحوادث تعذيب تهدف إلى القضاء على معارضة القذافي.

المصدر: صحيفة "ناشيونال بوست"

