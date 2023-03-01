الغرفة التجارية الأمريكية تبدي اهتمامها بزيارة مدينة بنغازي لأهميتها الاقتصادية

أخبارلييا24- خاص

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا أحمد الغزالي اليوم الأربعاء، إن الغرفة مهتمة بزيارة مدينة بنغازي لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة.

وأوضح الغزالي لـ”أخبارليبيا 24″ خلال لقاء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا ديبي هرست عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري أنه خلال الاجتماع تم إبداء الرغبة في العمل على توطيد سبل التعاون المشترك.

وأفاد نائب رئيس الغرفة أنه تم التأكييد على العمل لتذليل العقبات في مجال التجارة والاستثمار المشترك.

واشار الغزالي إلى أن بوجواري أعلن استعداده لتقديم العون من أجل جذب الاستثمار الأمريكي وتطوير غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وأضاف أنه تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز سبل التعاون المشترك بين الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وتذليل العقبات في مجال التجارة والاستثمار المشترك .