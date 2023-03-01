معزب: عدم التوافق دفع باتيلي لاستخدام آلية لجنة الحوار السياسي

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، “عدم توافق مجلسي الدولة والنواب على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات”.

وقال معزب، في تصريح صحفي، إن عدم التوافق هو “ما دفع المبعوث الأممي باتيلي للتوجه إلى استخدام آلية لجنة الحوار السياسي”.

وأضاف أنه “سبق وأن نجحت البعثة الأممية في الإشراف على عملية إنتاج المجلس الرئاسي والحكومة الحاليتين من خلال لجنة الحوار”.

وأردف معزب أنه “يعتمد نجاح لجنة الحوار الجديدة على نوعية الشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة”.

وختم موضحًا أن “اللجنة التي أعلن عنها باتيلي تحتاج إلى نوعية مستوعبة لأسباب الأزمة والأطراف المعرقلة والقدرة على تقديم أساس دستوري وقانون انتخابات يلقى قبولا إيجابيا لدى مختلف أطراف النزاع”.