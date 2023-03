دردور: معظم الدول على قناعة اليوم بضرورة تجاوز مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أكد المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن الانتخابات لن تعالج كل مشاكل ليبيا والتي جلها ثقافية،إلا أن التطور المجتمعي والتحول الديمقراطي لا يتم إلا عبر تكرار الانتخابات والتعلم من هفواتها، وإلا ستكون النتيجة دائمًا في الهبوط إلى الأسوأ.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “تسليم مجلسي النواب والدولة المنتهيين ولايتهما إلى سلطة تشريعية واحدة، لن يتم إلا بإجراء انتخابات، هذا الاستحقاق الوطني ظل مرتهنًا في أيدي أصحاب المصلحة في البقاء بهذين المنصبين، وعليه كان من الضروري إعفاء أصحاب المصلحة من مهام إصدار التشريعات المتعلقة بتداول السلطة”.

وواصل دردور حديثه: “قناعة معظم الدول بضرورة تجاوز المجلسين، تراكمت من خلال التجارب السابقة طيلة السنوات الماضية، أما مصر وروسيا، فهما دولتان ينعدم فيهما احترام البشر، ناهيك عن الاقرار بالديمقراطية”.

