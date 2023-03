“ليبيا لن تختلف عن دول العالم.. “المنقوش” أمام مجلس حقوق الإنسان

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أهمية العمل بمبدأ الإنصاف وخاصة للضحايا والمناضلين من أجل حماية حقوق الإنسان، وفق قولها.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال “زوم” في افتتاح أعمال الدورة HCR52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولفتت المنقوش إلى أن ليبيا لن تكون مختلفة عن دول العالم في ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، مضيفة تطلعهم إلى مستقبل أفضل في هذا الموضوع، وفق إفادتها.

وأفادت الوزيرة بإطلاقهم آلية وطنية في ليبيا لإعداد التقارير والمتابعة لتنفيذ التوصيات الدولية وإصدار القرارات التي تعزز حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور القضاء فيها، طبق قولها.

وأوضحت المنقوش التحديات التي تصاحب عملية التحول الديموقراطي في ليبيا بعد عقود من الانتهاكات والصراعات، بحسب وصفها.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي

