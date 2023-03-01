رئيس حكومة الوحدة يبدى رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون مع “أوبك”

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري النفط والغاز محمد عون، والمالية خالد المبروك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، رحب في مستهل اللقاء بالأمين العام، مؤكداً أن زيارته تعكس تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي.

واعتبر دبيبة، وجود شخصية عربية في منصب أمين عام منظمة أوبك أمراً يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها، وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة والمنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.

من جهته، أعرب هيثم الغيص، عن سعادته بزيارة ليبيا، وشكره للحكومة على دعمها لقطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكداً أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز.

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