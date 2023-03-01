بلافتة مخالفة لنشاطها..الرقابة على الأغذية يقفل شركة في بنغازي تمارس نشاطًا مخالفًا

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كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي عن وجود شركة خلال جولة تفتيشية تمارس نشاطًا مخالفًا للافتة الموضوعة خارج مقرها.

وأوضح المركز أن اللافتة الموضوعة خارج المقر باسم شركة الحمامة للطيور و بداخلها مكان تكييس الغذاء وتخزين المواد الأولية لتحضير الحلويات.

وأكد المركز أنه بتفتيش المكان تبين انعدم أدنى الاشتراطات الصحية و القياسية لتخزين الغذاء بالإضافة لتمويه الجهات الرقابية بوضع لافتة خارجها تحمل عنوان يناقض مجالها مع مخالفات جسيمة داخلها.

وأشار إلى أنه أثناء التفتيش تم رصد انعدام النظافة، انبعاث روائح كريهة، وعدم كتابة بيانات على العلب.

ولفت مركز الرقابة إلى أنه تم أيضا رصد نمو فطري على معظم المنتجات، ورطوبة، ودرجات حرارة مرتفعة.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تم قفل المقر وإحالة صاحبه إلى الجهات ذات الاختصاص.