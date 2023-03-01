بوجواري يبحث مع الغرفة التجارية الأمريكية جذب الاستثمارات لبنغازي

اجتمع عميد بلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اليوم الأربعاء، مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا، ديبي هرست ونائب رئيس الغرفة، أحمد الغزالي ومنعم ناجي السعيطي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف وممثلي الغرفة.

وقال بيان صادر عن البلدية: “رحب بوجواري بالمجتمعين وأبدى استعداده لدعم التعاون المشترك وتقديم العون من أجل جذب الاستثمارات الأمريكية وتطوير غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز سبل التعاون المشترك بين الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وتذليل العقبات في مجال التجارة والاستثمار المشترك”.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا، أحمد الغزالي اهتمام الغرفة بزيارة بنغازي؛ لما لبنغازي من أهمية اقتصادية كبيرة مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمراً حيث أبدى المجتمعون وعلى رأسهم عميد بلدية بنغازي، رغبتهم الصادقة في العمل على توطيد سبل التعاون المشترك والعمل على تذليل العقبات في مجال التجارة والاستثمار المشترك”.