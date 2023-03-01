وزير الصحة يتابع الوضع الصحي للمعلق الرياضي محمد بالراس علي

العنوان – بنغازي

تابع وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل اليوم الأربعاء الوضع الصحي للمعلق الرياضي محمد بالراس علي.

واطمأن عبدالجليل خلال الزيارة لمستشفى ابن سينا بمدينة بنغازي على الوضع الصحي لبراس علي بعد مروره بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وتابع وزير الصحة الوضع الصحي للقامة الرياضية بالراس علي من خلال الفريق الطبي المشرف على علاجه حيث أفاد الفريق بأن وضعه الصحي مستقر وفي تحسن.

وتقدم عبد الجليل أصالة عن نفسه وعن العاملين بقطاع الصحة إلى أسرة بالراس على بوافر الأماني بأن ينعم الله عز وجل عليه بدوام الصحة والشفاء العاجل.

ويعد المعلق والصحفي والناقد الرياضي محمد بالراس أحد أبرز القامات الإعلامية الذي لمع نجمها في المجال الرياضي.

وبدأ مسيرته عام 1977 ببرنامجه الرياضي ملاعب ليبيا وكانت انطلاقته القوية عندما استضافت ليبيا كأس أمم أفريقيا عام 1982 ليتقلد بعدها عدد من المناصب أبرزها نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئاسة تحرير صحيفة الصدى الرياضي وأحد مؤسسي قناة ليبيا الرياضية.