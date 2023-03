ليبيا – زعم المحلل السياسي محمد الهنقاري بأن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أنصار سبتمبر ومشروعه الجديد يهدف إلى تمكين أنصار القذافي في اللجان الواجهة السياسية الجديدة لليبيا.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “لا تنخدعوا بيه بالرغم أن مشروعه ينهي الأداء مجلس الدولة والبرلمان، وهو من أنصار سبتمبر ومشروعه الجديد يهدف إلى تمكين أنصار النظام السابق في اللجان التي تنتج الواجهة السياسية الجديدة لليبيا”.

وأضاف الهنقاري: “ولكن نحن لك بالمرصاد أيها الممثل الماجور لأنصار سبتمبر”.

Shares

The post الهنقاري: باتيلي من أنصار سبتمبر ومشروعه الجديد يهدف إلى تمكين أنصار النظام السابق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية