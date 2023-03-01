إيران تعلن عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

طهران 1 مارس 2023 (وال) – أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان على خلفية ادعاءات تتعلق بتدخل برلين غير المسؤول في الشؤون الداخلية لإيران”.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه تم استدعاء سفير برلين لدى طهران هانز أودو موزيل إلى الوزارة وإبلاغه بالقرار، .

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين “شخصين غير مرغوب فيهما”، احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد.

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