قسم الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة مهدد بالغلق.. الأطباء لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 سنوات

قال رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة عادل حميد، إن القسم سيقفل أبوابه خلال الأيام المقبلة، ولم يتبق إلا القليل من كادر الموظفين وهم في طريقهم لترك العمل، بسبب تأخر مرتباتهم.

وأضاف حميد، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن أطباء القسم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 7 سنوات، وتوقف عدد منهم عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم.

وأشار إلى أن القسم يعتمد على 5 طبيبات فقط ولديهن مشكلة في مرتباتهن، وفي حال تركن العمل فإن القسم سيغلق أبوابه.

وذكر عادل حميد، أنه تم مناشدة وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لحل هذه المشاكل ولكن دون جدوى.

