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الحرس البلدي بنغازي يقوم بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية والخدمية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قام جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية و الخدمية في نطاق بلدية بنغازي.

واستهدفت الحملة، كل من يستغل الفضاء العام من معارض السيارات والمحاجر وتشاركيات الأفراح و خيم الخضروات و المحلات التجارية.

وأعطى رئيس الجهاز اللواء توفيق المسماري تعليماته المشددة بتكثيف العمل والمجاهرة باختصاص جهاز الحرس البلدي و تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد المسماري أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لما بدأت به القوات المسلحة و وزارة الداخليه من إزالة العشوائيات و أوكار الفساد.

وشملت الحملة المرور على أصحاب المعارض و المحاجر و أخذ تعهد بإزالة جميع العروض في مدة أقصاها 15 يوم تبدأ من اليوم بعدها سيتم مصادرة جميع المعروضات في الفضاء العام.

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