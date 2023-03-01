مدير أمن طرابلس الجديد يبحث الوضع الأمني في العاصمة

اجتمع مدير أمن طرابلس لواء “خليل مصطفى وهيبة” اليوم الأربعاء مع كلاً من عميد “أسامة سالم أحنيش” المنسق الأمني لبلدية سوق الجمعة، وعميد “صلاح الطمزيني” المنسق الأمني لبلدية حي الأندلس، وعميد “عمران عبدالله بن هندر” المنسق الأمني لبلدية أبوسليم ، ومقدم “عبدالمنعم قرضاب” المنسق الأمني لبلدية طرابلس الكبرى.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن طرابلس التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس ومناقشة عدة مواضيع هامة لتدليل الصعاب، بالإضافة إلى استعراض الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.