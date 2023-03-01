الدبيبة والكبير يبحثان تسريع صرف مرتبات الموظفين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا مع محافظ المصرف المركزي، ووزير المالية ومديري مصارف (الجمهورية، الصحارى، شمال أفريقيا، الوحدة)، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية والمصرف المركزي، لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب.

وحسب بيان للحكومة، فقد عقد الاجتماع ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة، حيث أكد “الكبير” في كلمته الافتتاحية، أن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، بهدف إعطاء الأولوية لتسريع إحالة المرتبات إلى المراقبات بشكل منظم، ما يتطلب تعاونا مع وزارة المالية.

وشدد الدبيبة في كلمته، على ضرورة استكمال المنظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، وسيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيدا بالجهود المبذولة من الجانبين لصرف المرتبات وانتظامها خلال المدة الماضية.

وأكد وزير المالية أن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الدبيبة تعليماته لوزارة المالية، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مُطابقة البيانات ومُعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.